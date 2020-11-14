Önemli bir konuya parmak bastı

Haber:Erdal Tanrıverdi

Elektrik ve doğalgaz faturalarındaki vergi oranlarından esnafın muaf olması gerektiğini belirten BESOB Başkanı Tahir Gayret, “Elektrik faturasının yüzde 49’u, doğalgaz faturasının yüzde 18’i vergi ve diğer kesintilerden oluşuyor. Pandemi döneminde kazancı düşen ve maliyetleri artan esnafımız bu faturalardaki vergilerden muaf olmalı” dedi.

Elektrik ve doğalgaz faturalarının pandemi sürecinde esnafın en önemli gider kalemi olduğuna dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Mart ayından bu yana devam eden pandemi sürecinde, evden çalışmalar, evde kalmalar gibi durumlarda elektrik tüketimi iki katına çıktı. Bununla birlikte kış aylarına girdiğimiz bu süreçte doğalgaz kullanımı da yaza göre iki kat artacak. Esnafımız ise bu süreçte dükkanları kapalı kalırken de çalışan tabela, buzdolabı gibi cihazlar nedeniyle elektrik faturası öderken, normalleşme süreciyle birlikte yine yüksek faturalar ödemeye devam etti. Bununla birlikte eski kazancına ulaşamaması ise maliyet kaleminde önemli bir gider olarak kalmaya devam etti” diye konuştu.

Konuya ilişkin olarak, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise, “Doğalgazda gelen zamlarla birlikte birim fiyatının artması ve yüzde 18 oranında KDV oranı kış aylarına girdiğimiz bu dönemde faturaları daha da kabartacak. Elektrik faturasında ise yüzde kayıp-kaçak bedeli, okuma bedeli, kullanım bedeli adı altında geçen sistem kullanım bedelinin oranı yüzde 29, enerji fonu, TRT payı, elektrik tüketim vergisi ve KDV adı altında geçen vergi ve fonların oranı ise yüzde 19. Dolayısıyla elektrik faturasının yüzde 49’u tamamen vergiler, fonlar ve diğer bedeller. Esnafımız bu zorlu süreçte, kış aylarına da girmişken, elektrik ve doğalgaz faturalarında vergi ve kesintilerden muaf olmalı. Bunun yaşanması durumunda gelen faturalarda sevindirici bir değişiklik olacağı için esnafımızın bu talebi göz ardı edilmemeli” demişti.