Haber: Gönül OLUTÜRK

28 Temmuz gününün “Dünya Hepatit Günü” olduğunu, ülkemizde ve dünyada halen en büyük halk sağlığı sorunu olduğunu ve viral hepatitlerden Hepatit B ve Hepatit C kronikleşmesi nedeni ile halen tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirten SIRMATEL; “HEPATİT B (HBV) dünyada 2 milyar ülkemizde 3-4 milyon insanı ilgilendiren önemli bir viral hastalıktır. HBV aşı ile korunması %95-99 mümkün iken, kronikleştiği zaman siroz ve karaciğer kanserine yol açan önemli bir hastalıktır.” diyerek Hepatit hastalığının yaygınlığına dikkat çekti.

AKUT HEPATİT HASTALIĞI KRONİKLEŞİRSE DİKKAT

Prof. Dr. Fatma SIRMATEL , sözlerine “Akut Hepatit hastalığında kronikleşme olursa %50 karaciğer kanserine yol açmaktadır. HBV insanlara anneden, aile içi, damar içi yada hastane ortamında bulaşmaktadır. HBV en sık anneden çocuğa hamilelik veya ilk beş yılda emzirme, yakın temas ile bulaşmaktadır. Çocukluk yaşında alınan HBV %40-90 kronikleşmekte ve 20 li yaşlardan sonra siroz yada karaciğer kanseri olarak karşımıza çıkmaktadır. Aile içi bulaş, operasyonlar, diş hekimleri, damar içi ilaç alışkanlığı, aynı yüz havlusu ve diş fırçasını kullanmakta HBV bulaşına neden olmaktadır. HBV virüsü en fazla kan, tükrük, ter ve genital sekresyonlarda bulunmaktadır. Eşler arasında bulaşma da söz konusudur.” Vurgusu yaparak devam etti.

HER YIL 600.000 İNSAN HAYATINI KAYBEDİYOR

Prof. Dr.Fatma SIRMATEL, “Her yıl dünyada 600.000 den fazla insan kronik HBV ye bağlı olarak ölmektedir. Ülkemiz HBV yönünden orta riskli alanda olmasına rağmen tüm yeni doğanların aşılanması ile bu oran yıllar içersinde hızla azalmaya başlamıştır. Şu anda bölgelere ve yaş durumuna göre HBV oranı %2-8 arası pozitiflik göstermektedir. HBV virüsü kanser veya steroit gibi bağışıklık sistemini baskılayan tedaviler sırasında aktifleşmekte ve herhangi bir klinik tablo vermeden karaciğerde harabiyet yapabilmektedir.” dedi.

Ayrıca “Bizler hastaneye gelen, immun sistemi baskılanan ve opere edilecek her hastanın kanında HBV bakıyoruz. Ancak okkult denilen gizli HBV tanımlamasında yetersiz kalabiliyoruz. Bu gün dünyada HBV farkındalık günü olup herkesin HBV açısından farkında olması ve korunmayı bilmesi gereken bir konu olarak değerlendirilmektedir.” diyerek hastalığın önemine bir kez daha dikkat çeken SIRMATEL; “HCV ise dünyada 400.000 olgu ile özellikle damar içi ilaç alışkanlığı olanlarda görülen bir viral hastalıktır. Hastalığın aşısı yoktur ama tedavisi akut ve kronikte yapılması mümkündür.” dedi.

Prof. Dr.Fatma SIRMATEL “Bu sene hepatitsiz yaşam adı altında tüm dünyada viral hepatitlerden korunmak tanı ve tedavisinin yapılarak toplumda bilinç oluşturulmasının günüdür. Herkesin hepatitsiz bir dünyada yaşaması dileği ile saygılar.” diyerek sözlerini sonlandırdı.