Önemli geçiş noktasında yol çalışması yapılacak!

Haber: Erdal Tanrıverdi

İstanbul ve Ankara arasında önemli bir geçiş noktası özelliğine sahip ilimizde yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANACAK

Anadolu Otoyolu Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasında, üst yapı bakım ve onarım çalışmaları yapılmasından dolayı, 30 Temmuz tarihinde İstanbul istikametinin sağ ve orta şeritleri, Ankara istikametinin orta şeridi trafiğe kapatılacak.

31 Temmuz tarihinde ise İstanbul istikametinin sol ve orta şeritleri, Ankara istikametinin sağ ve orta şeritleri trafiğe kapatılarak her iki yönde işaretlemeler yapılarak trafik tek şeritten sağlanacak.

TRAFİK D-100’ YÖNLENDİRİLECEK

Ulaşımın tek şeritten sağlanacağı bölgede oluşabilecek yoğun trafik İstanbul istikameti Abant Kavşağından, Ankara istikameti Kaynaşlı Kavşağından D-100'e yönlendirilecek.

TRAFİK İŞARET VE İŞARETÇİLERİNE DİKKAT ETMELERİNİ ÖNEMLE RİCA EDERİZ

Ayrıca sürücüleri dikkatli olmaları hususunda uyaran Bolu Valiliği, “şerit kapatması yapılan kesimlerde trafik kontrollü olarak tek şeritten verileceğinden sürücülerimizden çalışmaların yapılacağı bölgelerde trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerini önemle rica eder, sabır ve anlayışlarından dolayı tüm sürücülerimize teşekkür eder, hayırlı ve kazasız yolculuklar dileriz” temennilerinde bulundu.