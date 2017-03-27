HABER: FARUK ÇİDEM
Bolu’da, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Metin Feyzioğlu, Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Süheyl Batum, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yalçın Karatepe’nin katılacağı “Anayasa Değişikliğini Tartışıyoruz” paneli düzenlenecek. Açılış konuşmasını Bolu Baro Başkanı Ferit Atalay’ın, moderatörlüğünü ADD yönetim kurulu üyesi Hüseyin Emre Altınışık’ın yapacağı panel 31 Mart Cuma günü saat 17.30’da Bolu Köroğlu Restaurant Düğün Kongre Salonu’nda gerçekleştirilecek.
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