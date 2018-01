Haber: Semih Baykal

Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma SIRMATEL ve hastanenin diğer doktorlarının ortaklaşa çalışmalarıyla onkoloji hastalarına, Yönetim ve Eğitim Danışmanı Şükran NAMDAR tarafından, ücretsiz olarak “Nefes Terapisi Eğitimi” verilecek. Proje kapsamında İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde teşhis konulan ve tedavi gören onkoloji hastalarına verilecek olan nefes terapisi eğitimiyle tüm hastalar için ancak özellikle kanser hastaları için, nefesin sağlığa ne kadar yardımcı bir etken olduğunu gösterebilmeyi hedeflediklerini belirten Şükran NAMDAR; nefesin fiziksel aşamada, psikolojik aşamada ve ruhsal aşamada olmak üzere üç farklı aşamada faydası olduğunu, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, onkoloji hastalarına, psikolojik ve fiziksel aşamada gösterdiği faydalar üzerinde duracaklarını belirtti.

İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yönetici Vekili Ali Can ÖNAL; “Hastane Yönetimi olarak, her zaman hastalarımız için en iyisini hedefliyor ve bu yönde çalışmalar yürüterek, hastalarımıza sadece tedavi ile değil, aynı zamanda manevi anlamda destek olmaya çalışıyoruz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda onkoloji hastalarımıza, Nefes Terapisi Eğitimi ile projelerimizden birini değerli hocalarımızın iştiraki ile gerçekleştiriyoruz. İlerleyen zaman içersinde bu ve benzeri projelerimizle hastalarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Projelerimizin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen başta İl Sağlık Müdürümüze ve değerli hekimlerimize teşekkür ederiz.” dedi.