Onkoloji uzmanı muayeneye başladı

Haber: N. Halid Altundal

İlimiz Bolu’da kanser hastalarının tedavisinde büyük önem teşkil eden onkolog eksikliği sık sık kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. Onkoloji doktorunun atanmamasına kanser hastaları ve yakınları başta olmak üzere birçok vatandaş tepki göstermiş, bu sorunun acil olarak çözülmesi için siyasilere ve ilgili makamlara seslerini duyurmaya çalışmışlardı.

Beklenen atamayla ilgili sevindiren haber geçtiğimiz haftalarda geldi. İlimiz Bolu’ya onkolog ataması yapılması kanser hastalarının yüzünü güldürdü. Ataması yapılan onkolog Uzman Doktor Oktay Halit Aktepe, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göreve başladı.

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021, 15:41