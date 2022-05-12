Onlar artık Fahri Trafik Müfettişi

Trafik haftası etkinlikleri kapsamında “Bolu Çocuk Trafik Eğitim Parkında” miniklere trafik eğitimi verildi. Küçük çocuklar artık “Fahri Trafik Müfettişi” ibaresi kazandı ve trafik ile ilgili bundan sonra yapacağı her ihbar dikkate alınacak.