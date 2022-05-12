Onlar artık Fahri Trafik Müfettişi

Trafik haftası etkinlikleri kapsamında “Bolu Çocuk Trafik Eğitim Parkında” miniklere trafik eğitimi verildi. Küçük çocuklar artık “Fahri Trafik Müfettişi” ibaresi kazandı ve  trafik ile ilgili bundan sonra yapacağı her ihbar dikkate alınacak.

Onlar artık Fahri Trafik Müfettişi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu’da Trafik Haftasının son etkinliği 11 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirildi. Bolu Çocuk Trafik Eğitim Parkında, Bolu Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri miniklere uygulamalı trafik dersi verdi. Düzenlenen etkinliğe Bolu Valisi Ahmet Ümit, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Haluk Saygılı, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Cemil Sarıcı, AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş ve öğrenciler katıldı. Son etkinliğine katılan Vali Ahmet Ümit, düzenlenen etkinlikte artık miniklerin trafik ile ilgili vereceği ihbarların dikkate alınacağını belirtti. Küçük çocuklar bundan sonra Fahri Trafik Müfettişi görevi görecek.

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