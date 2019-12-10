Onlar cezalarını Bolu’da çekiyor

Özel Haber: Volkan YILMAZ

Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi, FETÖ/PYD Silahlı terör örgütü üyeliğinden yargılanan ve cezaları kesinleşen 16 bildik isimlerle doldu taştı. T Tipi Cezaevinde hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu müebbet hapis cezası verilen eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı İsmail Güneşer, 29 yıl hapis cezasına çarptırılan Kırşehir İl İmamı Musa Arslan, 9 yıl hapis cezasına çarptırılan Kurmay Aybay Sedat Arıcan, ağırlaştırılmış müebbet cezası alan Kurmay Albay Yusuf Bayazıt, Balyoz davasının eski hakimi ve 12 yıl hapis cezası alan Ali Efendi Peksak, Ergenekon davasının eski hakimi ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Hasan Hüseyin Özese, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Bolu Barosu eski avukatlarından Erol Altıntaş, 9 yıla mahkum edilen eski savcı Burhanettin Öztürk,10 yıl 7 ay 15 ceza alan örgütün Bolu İmamı Şevket Kahraman, 8 yıl 9 aya mahkum edilen Kimse Yokmu Derneğinin eski Bolu Şube Başkanı Ahmet Nuri Gürsoy, 8 yıl 3 aya mahkum olan Bolulu işadamı Selman Akkaya, Kara Kuvvetleri Komutanlığının eski Astsubaylarından ve 11 kez ağırlaştırılmış ömür boyu müebbet hapse mahkum edilen Anıl Koç, Müebbet hapis cezasına çarptırılan Amasra eski Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Bünyemin Kopoycu, Yasal olmayan yoldan dinleme gerçekleştirmek suçundan 2 yıl 7 ay hapis cezası alan Danıştay eski Tetkik Hakimi Ömer Kaya, 13 yıl ay hapis cezası alan eski yüzbaşı Cabbar Barındık, 13 yıl 4 ay hapis cezası alan eski yarbay Alaattin Baştan.

Bolu eski 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, 15 Temmuz 1996 yılı akşam saatlerinde darbe girişiminin bulunulmasıyla birlikte, Hakkari’de görev yaparken, Bolu eski İl Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya ile dönemin Valisi Aydın Baruş’a arayarak, kendisini sıkı yönetim komutanı olarak göstermiş ve talimatlar vermişti. Güneşer, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ağırlaştırılmış ömür boyu müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Güneşer, halin cezasını T Tipi Kapalı Cezaevinde tek kişilik hücresinde çekmeye devam ediyor.