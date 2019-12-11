Onlar eğitim için gönül verdiler

Haber: C. Kutay AYKAN

Eğitime gönül veren Bolu Ülkü Ocakları bir ilke daha imza attı. Her daim öğrencilere yönelik bir farkındalık yaratmak için gece gündüz demen güzel etkinliklere ve faaliyetlere imza atan Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, yeni yaptıkları özel öğrencilere yönelik etkinlik hakkında şunları söyledi;

“Bolu Ülkü Ocakları olarak Bolu Büyük Berk Özel Eğitim Meslek Okulunda öğrenim gören öğrenci kardeşlerimize, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı yayınlarının ve Genel Başkanımız Sayın Dr. Sinan Ateş'in hazırlattığı çocuklar için çıkarmış olduğu Türk Mitolojisi ve Türk Kültürü’ne ait motiflerin bulunduğu boyama kitabını hediye ederek hem kardeşlerimizin motivasyon ve aktivitelerine destek olmak, onlarla kaynaşmak hem de Türk mitolojisi ve Türk simgelerini onlara aktara bilmek adına yapılan bu faaliyetimize gençlerimizin talepleri bizleri ziyadesi ile memnun etmiştir. Ülkü Ocakları olarak bundan sonra da sinema, spor gibi aktivitelerimiz ile kardeşlerimize destek olup her zaman onların yanında olduğumuzu hissettireceğiz” dedi.