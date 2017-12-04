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04 Aralık 2017 Pazartesi
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    • “Onlar her zaman hatırlanmakta”

    MÜSİAD Bolu Şube Başkanı Abdullah ABAT 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

    04 Aralık 2017 Pazartesi 09:21
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    “Onlar her zaman hatırlanmakta”

    Haber: Gönül Olutürk

    Başkan Abat mesajında, “Engellilerin topluma kazandırılması ve insan haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması amacıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilmiştir. Engelli insanların yaşadıkları sorunlar sadece kendilerinin değil; ailelerinin, çevrenin, toplumun, kısacası tüm insanların ortak sorunudur. İnsanların engelli olmaları çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan bir sonuç olmakla birlikte, engellilerin normal bir hayat sürmeleri ancak toplumsal duyarlılığın oluşturulmasıyla mümkündür. Bu anlamda, engelli vatandaşlara acıma duyguları ile yaklaşmak yerine, kurumsal hizmetlerin geliştirilmesi esas alınmalıdır. Bu nedenle engellilere hizmet götüren kamu, özel sektör ve gönüllü sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesine önem verilmelidir. Devletimizin evrensel ölçülerde engellilerini sahiplenme çabası, toplumsal bilinçlenme ve kamuoyu desteği ile anlamlı ve gerçek bir boyuta ulaşacaktır. Engelliler ile ilgili politikalar; sadece engellilerin insani haklarını ve sosyal güvencelerini sağlamakla sınırlı olmayıp, aynı zamanda engelliliğe neden olan etmenlerin ortadan kaldırılmasını kapsayacak şekilde olmalıdır. Çünkü hepimiz potansiyel bir engelli adayıyız. Engelli vatandaşlarımızı sadece belli günlerde hatırlamıyoruz. Onlar her zaman hatırlanmakta ve kamunun tüm alanlarından yararlanmaları için kolaylıklar sağlanmalıdır. Yine de bu gün vesilesi ile tüm engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin yanında olacağımızı bilmelerini isterim. Engellilerimizin, engelsiz bir dünyada mutlu ve rahat bir yaşam olanaklarına sahip olması dileğiyle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günlerini kutlar, kendilerine ve ailelerine huzur dolu bir ömür dilerim” dedi.

     

     

    Anahtar Kelimeler: MÜSİAD, Bolu, Şube, Başkanı, Abdullah

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