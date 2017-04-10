Haber: Esra ÖZTÜRK

Onları Bolu’nun tabiatın kalbini gezmeyi sürdürürken diğer taraftan da adrenalin yaşıyorlar. Oldukça heyecanlı, heyecan yüklü yürüyüşe katılan 32 doğa ve yürüyüş tutkunu, yürüyüş liderleri Muzaffer Yıldırım, Altan Ayık ve Cihan Ayvaz nezaretinde , Köroğlu Tepesi'nin alt kısmında 1666 rakımda saat 12.00'de başlayan 11km.lik yürüyüş, 1138 rakımlı Kıbrısçık ilçesindeki Kadir Usta 100.Yıl Parkı'nda saat 16.50'de son buldu.

Doğa yürüyüşü hakkında bilgilen veren Metin Ferah, şunları paylaştı; “Yürüyüş mevkiine giderken Gölcük'ün üst kısımlarında yolun karlı ve buzlu oluşu nedeniyle kayan tır, kayan , zincirsiz araçları iterek yolu açma uğraşları nedeniyle, epey vakit kaybetmiş olduk. Çimencik mevkiinde yoğun kar yağışı altında başlayan yürüyüş sırasında, coşkun akan derenin karşı tarafına geçebilmek için paçaları sıvamak zorunda kaldık .İki yaka arasına gerilen ipe tutunarak dereyi geçmeye çalışırken, buz gibi suda ıslanmaktan, kayıp suya yuvarlanmaktan da kurtulamadık.Kaptan Mustafa Belen ve Eşi Hayratı'nın olduğu1483 rakımlı mesire yerinde ateş yakıp hem ısınmaya,hem de ıslanan eşyalarımızı kurutmaya çalıştık. Biraz ilerlediğimizde ise,yürüyüş liderimiz Muzaffer Yıldırım tarafından hazırlanan semaverlerde demlenen çayla da içimizi ısıttık. Bu günkü yürüyüşe katılan 32 doğa sever olarak,dört mevsimin bir arada yaşandığı yürüyüşte,unutulmaz bir gün geçirdik” dedi.