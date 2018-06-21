HABER:Gönül Olutürk

İAniden bastıran yağmur dün sanayi sitesinde su baskınları yaşanmasına neden oldu. Onlarca işyeri sular altında kalırken, işletmelerde binlerce liralı maddi hasar oluştu. Alçak kodlu işyeri tamamen sular altında kaldığı sanayi sitesinde bodrum katı bulunan dükkanların çoğunun bodrumları tavanına kadar suyla doldu. Sanayi sitesinde ilk kez bu çaplı bir su baskını yaşandığını belirten esnaflar ne yapacaklarını şaşırdılar. Yağmurun dinmesinin ardından sular çekilmeye başlayınca hasarın boyutları da ortaya çıkmaya başladı.