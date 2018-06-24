Haber: Kasım ŞAHİN

Onlarca kişinin karıştığı kavga akşam saatlerinde Börekçiler Sokak üzerinde, iki grup arasında ağız dalaşıyla başladı. Daha bir birlerine ağır küfürler eden iki grup yumruklaşmaya başladı. Yaklaşık 50 kişinin karıştığı kavga Cadde AVM arkasına kadar devam etti.

Olay yerine polislerin geldiğini öğrenen kavgacı grup dağılırken, olayda darp edilen bir genci arkadaşları güçlükle sakinleştirmeye çalıştı. Bir anda savaş alanına dönen sokak kavgasında bir kişi yüzünden aldığı yumruk darbeleriyle yaralandı.