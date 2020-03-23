Onlarca kişi Bolu’da karantinaya alındı

Haber: Volkan Yılmaz

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk öğrenciler ve vatandaşlar ülkeye getiriliyor. 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek karantina altına alınacağının açıklanmasının ardından Yunanistan'da yaşayan aralarında öğrencilerin de olduğu 39 kişi gece saatlerinde Bolu'ya getirildi. İstanbul Havaalanı'ndan otobüslerle Bolu'ya getirilen vatandaşlar, geniş güvenlik önlemi altında Bolu İzzet Baysal Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Hayrettin Tokadi Yurdu'na yerleştirildi. Polis, AFAD, UMKE ve Sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yurtta, Yunanistan'dan gelenler parça parça yurda giriş yaptırıldıktan sonra kan örnekleri alınarak odalarına gönderildiler.

YENİ GRUP KOLOMBİYA’DAN

Gece saatlerinde Yunanistan’dan getirilen vatandaşların ardından sabaha karşı da Kolombiya'dan çeşitli meslek gruplarından ülkemize gelen 10 kişi, sağlık ve güvenlik önlemleri altında ilimize getirildi. Yeni gelen grup sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Hayreddin Tokadi Yurdu'ndaki odalarına alındı. Gün içinde başka ülkelerden de Türk vatandaşlarının gelerek yurda yerleştirileceği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2020, 12:32