Onlarca market denetlendi



Haber: Erdal Tanrıverdi

Ülke genelinde zincir marketlerde stokçuluk ve fahiş fiyatlara yönelik denetimler gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Mudurnu Kaymakamlığı’nın öncülüğünde, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Mudurnu Belediyesi Zabıta ekiplerinin katılımı ile geniş çaplı bir denetim gerçekleştirildi. Mudurnu’da alışveriş yapacak olan vatandaşlar mağduriyet yaşamasın diye ekipler, stokçuluk ve fahiş fiyatlara yönelik onlarca marketi denetledi.

“KARARLILIKLA VE ARALIKSIZ OLARAK…”

Mudurnu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada ise, “İlçemiz genelinde vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için stokçuluğa ve haksız fiyat artışlarına yönelik denetim faaliyetlerimiz kararlılıkla ve aralıksız olarak devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.