Haber: Semih Baykal

İlimizde faaliyet gösteren bir tavuk firmasına ait yaklaşık 6 bin tavuk yüklü Seçkin Gülen yönetimindeki 14 BT 869 plakalı kamyon, Mudurnu yolu üzeri Belkaraağaç mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yara almadan kurtulurken, kamyonun kasasında bulunan tavukların büyük bölümü yola savruldu. Onlarca tavuk kaza sebebiyle telef oldu. Kazada zarar görmeyen tavuklar çevredeki vatandaşlar ve fabrika personeli tarafından başka bir kamyona yerleştirildi. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan Bolu-Mudurnu yolu, devrilen kamyonun kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.