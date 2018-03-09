Haber: Kasım ŞAHİN

8 Mart akşam saatlerinde Bolu Belediyesi önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik kadınlı erkekli grup yoğun yağmur yağışı altında sloganlar ve düdük seslerinin eşliğinde yürüyüşe geçti. Bu yürüyüşe CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zuhal Işın, Merkez İlçe Başkanı Güldane Şahin ve üyelerde destek verdi. Grup Kent Meydanına kadar yürüdü. Bolu Kadın Platformu Eğitim Sen Şube BaşkanıZehra Kulalı Gezici, mor balonların uçurulmasıyla birlikte 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle açıklamada bulundu.

EMEK, ÖZGÜRLÜK , EŞİTLİK , LAİKLİK VE BARIŞIN PEŞİNDEYİZ!Bugün dünyanın dört bir yanındaki kadınlarla alanlarda buluşarak daha adil, eşit ve özgür bir dünya için sözümüzü örgütlüyor, mücadelemizi yükseltiyoruz.Erkek egemen kapitalizme karşı yürüttüğümüz mücadelenin kazanımı olan 8 Mart' ta tüm yasaklamalara rağmen yine alanlardayız!161 yıl önce 'eşit işe eşit ücret' talebiyle greve giden New York' lu kadınların isyanı bu yıl dünyanın dört bir yanından kadınların eşitsizliğe, şiddete, gericiliğe, savaşlara ve sömürüye karşı ''artık yeter'' isyanıyla büyüyor, küresel bir kadın grevine ve boykotuna dönüşüyor. Kadınlar üretimden ve tüketimden gelen güçlerini kullanarak bin yıllardır süregelen bu sömürü çarkını durdurmaya çağırıyorlar.

Küreselleşme, kapitalizm veneoliberal politikalar dünya ekonomisini belirlerken kadınları daha da ucuz emek gücü olarak görmeye devam ediyor. Ev işleri, yaşlı, çocuk, hasta, engelli bakımı biz kadınların görünmeyen emeğini daha da artıyor.Kiralık işçilik uygulamasıyla, taşeron ve sözleşmeli çalışmayla hepimize modern kölelik dayatılıyor.Düşük ücretli, kısmi süreli, esnek, yarı zamanlı, uzaktan, evden, kayıtsız, sigortasız, güvencesiz çalıştırılıyoruz. Çıkarılan KHK'lar ile işimiz, emeğimiz gasp ediliyor. Sendikal hak ve özgürlüklerimize dönük keyfi yasaklarla örgütlenme hakkımız elimizden alınmak isteniyor. Artan işsizlik ve yoksulluk eril iktidarların kadın bedenini ve emeğini daha fazla denetlemek için kullandığı bir araç haline getiriliyor.

HER GÜN YENİ FETVALAR VERİLİYOR

OHAL bahanesiyle en temel haklarımızın yasaklandığı, kullanılamaz hale getirildiği koşullarda çocuk istismarcılarını kurtarmak için rıza yaşını 12' ye düşüren yasalar yapılıyor. Kadınlara yönelik taciz, tecavüz ve katliamların korkunç boyutlara ulaştığı bir süreçte Diyanet tarafından sürekli olarak kadınları ve kız çocuklarını hedef alan fetvalar yayınlanıyor. Çocuk istismarcılığını 'hastalık' olarak meşrulaştıran AKP iktidarı, '9 yaşındaki kız çocukları evlenip çocuk doğurabilir' diyen Diyanet İşleri Başkanlığı’nı sosyal politikaları icra eden bir kuruma dönüştürmüş durumda. Dini referanslarla toplumu yeniden dizayn etme çabasıyla her gün yeni fetvalar çıkarılıyor, yasal düzenlemeler yapılıyor, eğitim ve sağlık başta olmak üzere kamusal yaşamın tümünü dinselleştiren uygulamalara her gün bir yenisi ekleniyor.

OHAL düzeninde kadınlara yönelik şiddeti sistematik ve meşru hale getiren, halkı, emekçileri ve kadınları yoksullaştıran, ötekileştiren politikaları KHK’lar eliyle uygulamaya konuluyor. Paramiliter güçleri koruyan cezasızlık kılıfı kadın cinayetlerini, şiddet ve saldırıya maruz kalan kadınların sayısını arttırıyor. Erkek şiddeti yargıyla, iktidarıyla, diyanetiyle yani devlet eliyle besleniyor. Biz kadınlar; 8 Mart'larda meydanları bize yasak ederek, varlığımızı iktidarlarının geleceği için tehdit olarak görenlerin her türlü baskı ve sindirme çabasına rağmen alanlarda olmaktan ve sözümüzü söylemekten geri durmadık, duramayacağız.