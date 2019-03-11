“Onların dertlerine yine ilk koşan bizler olacağız”

31 Mart Yerel Seçimlerine az bir süre kala AK Parti Bolu İl Genel Meclisi Üyesi Adayları hafta sonunu köylerde yürüttüğü çalışma ile sürdürdü. Meclis Üyesi Adayı Mazhar Bozoğlu çalışmalar ile ilgili, “Halkımız ile kucaklaşmanın mutluluğu tüm yorgunluğumuzu alıyor” dedi.

“Onların dertlerine yine ilk koşan bizler olacağız”

Haber: BMA

31 Mart Yerel Seçimleri için çalışmalarını köylerde yoğunlaştıran AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Adayları Mazhar Bozoğlu, Zerrin Yavuz Açıkalın, Yaşar Yüceer, Basri Gökdemir, Samet Kocadağ ve Reşat Ateş hafta sonunu yoğun mesai ile geçirdi.

Cumartesi ve Pazar günü Yenicepınar Köyü, Saraycık Köyü Yukarı Mahallesi, Yeni Çaydurt Mahallesi, Çaydurt Esnafları, Alıçören Köyü, Yuva (Aşağı Mahalle), Çatakören, Aşağıçamlı, Müstakimler, Tokmaklar, Değirmenbeli, Merkeşler, Küplüce, Taşçılar ve Semerciler Köylerini ziyaret ettiklerini belirten AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Mazhar Bozoğlu, “Biz gücümüzü halkımızın, vatandaşlarımızın bize güveninden alıyoruz. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da onların dertlerine yine ilk koşan bizler olacağız. Rabbimize hamdolsun. Halkımız ile kucaklaşmanın mutluluğu tüm yorgunluğumuzu alırken vatandaşlarımızın bizlere gönül kapılarını açtığını görmek ise ayrı bir mutluluk. Çalışmalarımızda bizlere eşlik eden değerli Milletvekilimiz Arzu Aydın hanımefendiye teşekkür ediyorum. İnşallah 31 Mart akşamı vatandaşlarımız bizleri göreve layık görecektir” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2019, 15:41
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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