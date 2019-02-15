“Onların hayatından sorumluyum”

Haber: Kasım ŞAHİN

14 Kasım 2017 tarihinde kendisiyle tartışan 17 yaşındaki Burak Altuntaş’ı, boğazını kesip, dere kenarındaki bir menfezde yakarak öldürmek suçundan, Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde; “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme. Tasarlayarak öldürme ve çocuğu kasten öldürmek” suçundan müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan bir çocuk babası Fatih Alemdar, bur kez daha hakim karşısına çıktı.

Alemdar, mahkeme başkanının söylemek istediğin bir şey var mı? Sorusu üzerine tutuklu sanık Alemdar; “Cinayet öncesi çok güzel bir hayatım vardı. Olaydan kısa bir süre önce çocuğum dünyaya geldi. Eşim ve çocuğumun hayatından sorumluyum. Cinayeti kasıtlı ve planlı olarak işlemedim. Olay günü Burak bana ağır küfürler etti ve bıçakla bana saldırdı. Bende kısa süreli bir panikle istemeden katil oldum. Kaçmamın sebebi eylemin bir anda gerçekleşmesinden kaynaklandı. Çok pişmanım ve tahliyemi istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, eksik evrakların tamamlanmasına ve duruşmanın 30 Nisan 2019 tarihine ertelenmesine Alemdar’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2019, 15:51