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10 Temmuz 2018 Salı
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    • Onların işi hayat kurtarmak

    Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda yer alan ve yüzde 65'i ormanla kaplı olan ilimizde görev yapan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, her türlü olumsuz durumda arama kurtarma çalışmalarını gerçekleştiriyor.

    10 Temmuz 2018 Salı 15:31
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    Onların işi hayat kurtarmak

    Haber Merkezi

    Doğal afetler sonucu meydana gelen olumsuzluklara müdahalenin yanı sıra, engebeli ve yüksek araziler ile suda da arama ve kurtarma çalışmaları gerçekleştiren Bolu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 36 personel, 10 kişilik arama kurtarma ekibi, 5 arama kurtarma aracı ve 4 personel taşıyıcı araçla hizmet veriyor. Her türlü teknik donanıma sahip ekipler, yüzde 65'i ormanla kaplı ve yaklaşık 200 göl ve göleti bulunan Bolu'da, ormanlık ve sulak alanlardaki vakalara müdahale ediyor. Trafik kazaları ve yangınlara müdahaleye de destek veren AFAD ekipleri, "kutsal" olarak nitelendirdikleri hayat kurtarma görevini yaparken kendi canlarını tehlikeye atmaktan çekinmiyor. Ekipler ayrıca insan hayatının yanı sıra doğada özellikle kayalık bölgelerde kaybolan keçileri ve diğer evcil hayvanları da kurtararak sahiplerine teslim ediyor.

    AFAD ekipleri, 2017 yılında 81 olaya, 2018 Nisan ayına kadar da 17 olaya müdahale etti.

    Bolu Afet ve Acil Durum Müdürü Cenk Yıldız, yaptığı açıklamada, mesleklerinin zorlu iş grupları arasında yer aldığını söyleyerek "Bizim mesleğimizin de zorlukları mevcut. Sonuçta bizim için can çok önemli. Can kurtarmaya entegre bir kurum olarak çalışıyoruz. Bir feryat, figan ya da kişilerin mağduriyeti bizi içten içe çok etkilediğinden her şeyi göze alıp, bütün riskleri göze alıp, o insanı zor durumdan kurtarmak bize büyük bir mutluluk ve haz veriyor" dedi.

    Yıldız, AFAD bünyesinde çalışan herkesin bu bilinçle hareket ettiğini ifade ederek, "Kadrolu memuruz ama yaptığımız iş gönüllü yapmazsanız olmuyor. O yüzden 'nerede hayat orada AFAD' sloganı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

    Bolu'nun Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde olması nedeniyle birinci önceliklerinin deprem olduğunu kaydeden Yıldız, bunların yanı sıra heyelan, kaya ve taş düşmesi, kimyasal ve biyolojik sızıntı ile kayıp ve mahsur kalma olaylarına müdahale ettiklerini bildirdi.

    "Göreve, kendi canımızdan feragat ederek gideriz"

    Arama kurtarma teknisyeni İsmail Ermiş ise asıl görevlerinin deprem durumunda enkaz altında kalmış felaketzedeleri, kurtarmak olduğunu dile getirdi. Bunun yanı sıra diğer vazife ve görevlerinin de bulunduğunu aktaran Ermiş, "Bunlar da mahsur kalanları kurtarmak, kaybolanları aramak, trafik kazalarında kazazedeyi sıkıştığı yerden kurtarmak gibi. Bu görevler esnasında yeri geliyor çok zorluk çekiyoruz. Yeri geliyor çektiğimiz zorluktan keyif alıyoruz" şeklinde konuştu.

    Ermiş, her şeyden önce can kurtarmak için yaptıkları işi çok sevdiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

    "Bizim sloganımız 'nerede hayat orada AFAD' bu söylemi gerçek manada tatbik eden ekibiz. Her işin doğasında zorluk vardır. Bizim mesleğin de en zor yanlarından biri hayati tehlike taşımasıdır. Göreve, kendi canımızdan feragat ederek gideriz. Herhangi bir mahsur kalma olayında dağda, yamaçta vatandaş veya evcil hayvan mahsur kaldığı zaman bizler kayalıklardan sarkmak suretiyle onu kurtarma riskine giriyoruz. Can güvenliğimizi tehlikeye atmamaya gayret gösteriyoruz fakat işin doğasında bir risk var"

    "Her zorlukta da bir güzellik var. Onun için yeri geliyor kendimizi o insanların yerine koyuyoruz" diyen Ermiş, "Bir çocuğumuz, annemiz veya babamız kaybolabilir. O durumda kendimizi onların yerine koyduğumuz zaman bu işi daha bir şevkle yapıyoruz. Yeri geliyor günlerce evimize gidemiyoruz. Dağlarda, ormanlarda yatıyoruz fakat netice itibarıyla yaptığımız iş kutsal bir meslek sonuçta can kurtarıyoruz. Hayat kurtarıyoruz" ifadesini kullandı.

    "Gittiğimiz hiçbir görevi yarıda bırakmadık"

    Arama kurtarma teknisyeni Cem Sezgin de her türlü göreve hazır olduklarını vurgulayarak, "Gittiğimiz görevlerde imkanlarımızı ve şartlarımızı mutlaka sonuna kadar zorlayıp, görevimizi başarıyla tamamlıyoruz. Gittiğimiz hiçbir görevi yarıda bırakmadık. Kendi yapamadığımız yerde takviye ekip çağırıyoruz ama öncelikle giden ekip sınırlarını zorlayıp görevleri icra etmeye çalışıyor" dedi.

    Anahtar Kelimeler: Kuzey, Anadolu, Fay, Hattında, Yer

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