Onların mutluluğu her şeyin üzerinde

Haber: Erdal Tanrıverdi

İYİ Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ayakta alkışlanacak bir etkinliğe imza attı. Karaçayır’da bulunan Engelsiz Çay Bahçesi’nde dezavantajlı çocuklara ve ailelerine yemek ve eğlence programı düzenledi. İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş yemek tezgahının başına geçerek misafirlere yemeği kendisi ikram etti.

ÇOCUKLARIMIZIN SEVİNCİ BİZLERE YETTİ

Gerçekleştirilen etkinlikle ilgili İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş şu değerlendirmeleri yaptı: “Milli değerlerimiz, bayramlarımız bizler için çok önemli. Biz her zaman bu ülkenin milli ve manevi değerlerinin hatırlanıp coşkuyla kutlanmasından yanayız. Uzun süre sonra coşkuyla gerçekleştirebildiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını dezavantajlı yavrularımız ve onların kıymetli aileleri ile birlikte yapmak istedik. Bizim içinde çok güzel bir gün oldu. Çocuklarımızın sevinci bizlere yetti. Hayatın bütün olumsuzluklarına rağmen güzelliklerin birlikte paylaşıldığında çoğalabileceğini düşünenlerden biriyim. Yavrularımızın yüzündeki gülümseme benim için her şeyden çok daha kıymetli. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin bu toprakları armağan ettiği bu günün, bu türlü anlamlı etkinliklerle geçirilmesinin doğru ve amacına uygun olduğunu düşünüyorum. İYİ Parti olarak toplumun her kademesinde her kesimine değen bir yaklaşım içerisindeyiz. Partimizin yükselen gücüyle yarın dezavantajlı bireylerimiz sağlık hizmetlerinden daha etkin şekilde faydalanacaktır. Bu etkinliğe katıldıkları için çocuklarımıza ve değerli ailelerine teşekkür ederim.

EĞLENCE DEVAM ETTİ

Eğlence programı yemek ikramının devamında palyaçolu lunapark eğlencesi ile devam etti. Etkinliğe İYİ Parti İlçe Başkanı Murat Güler, İYİ Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Utku Oğuzhan Akmeriç, Kadın Kolları Başkanı Türkan Şimşek, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Belediye Meclis Üyeleri Hakan Alparslan, Suat Orhan ve partililer katıldı.