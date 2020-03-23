Online işlemlerle sağlığınız güvende

Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye’nin dört bir yanında 27 il, 181 ilçe ve beldede hizmet veren Aksa Doğalgaz, ofislerinde uygulanan güçlü ve kalıcı etkiye sahip bir antimikrobiyal uygulamaların yanı sıra, Covid-19 virüsünün yayılma riskini en aza indirmek için müşterine doğalgazla ilgili tüm işlemlerini online olarak gerçekleştirmelerini öneriyor.

Aksa Doğalgaz, Covid-19 virüsünün yayılma riskini en aza indirmek için müşterine doğalgazla ilgili tüm işlemlerini online olarak gerçekleştirmelerini ve fatura ödemeleri için otomatik ödeme veya banka online ödeme kanallarını kullanmalarını önerdi. Aksa Doğalgaz abonelerinin aksadogalgaz.com.tr üzerinden gerçekleştirebilecekleri işlemler ise şu şekilde:

“Abonelik durumunuzu sorgulayabilir; abonelik süreciniz hakkında bilgi alabilirsiniz. Yeni bir abonelik oluşturmak için sözleşme sürecinizi başlatabilirsiniz. Sayacınızdaki son endeks bilgisini kullanarak doğal gaz tüketiminize ait anlık borç bilginizi hesaplayabilirsiniz. Sistemimizde bulunmayan veya güncellemek istediğiniz evraklarınızı yükleyerek bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Alacak iade işlemleri üzerinden kolaylıkla güvence bedeli iade talebinde bulunabilirsiniz. Sayacınıza ulaşılamaması nedeniyle doğal gaz kullanımınıza ilişkin faturanızın oluşturulamaması halinde faturanızı oluşturabilirsiniz. Aksa Doğalgaz aboneleri, e-Devlet üzerinden de Abonelik sorgulama ve Fatura Sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirler.”