Önümüzdeki 2 güne dikkat!



Haber: Uğur Balaban

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre ilimiz Bolu’da 3 Mart Perşembe gününden 5 Mart Cumartesi gününe kadar kuvvetli kar yağışı olması tahmin edildi. Meteoroloji Müdürlüğü oluşması muhtemel olan buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksama riskleri konusunda da uyarı yaptı. 2 boyunca sürmesi beklenen kuvvetli kar yağışı sonrasında kar kalınlığının 10 ila 20 santimetre arasında olması bekleniyor.

“OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALIDIR”

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi;

“Batı Karadeniz’de bu gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının Cuma günü ilk saatlere kadar Bolu, Karabük ile Zonguldak, Bartın ve Düzce illerinin 200 m üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli (10-20 cm) olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

ALINABİLECEK TEDBİRLER

Ayrıca Meteoroloji Müdürlüğü güvenlik için alınabilecek tedbirleri yayımladı.

Güvenliğiniz için çevrenizde alabileceğiniz tedbirler şu şekilde;

Evinizin önündeki kaldırımlarınızı buzlanmaması için tuzlayabilirsiniz.

Kanalizasyonun kapalı olup olmadığını kontrol ediniz.

Çatılardan sarkan buz sarkıtlara dikkat ediniz.

Sarkan elektrik tellerinden uzak durun.

Borularınızı donmalara karşı koruyunuz.

Elektrik kesintilerine karşı yedek ışıklama sisteminiz var mı kontrol ediniz.

Su kesintilerine karşı gerekli içme suyu stokunuz var mı, kontrol ediniz.

Eğer ilaca veya makineye bağlı bir tedavi süreciniz varsa ilaçların tedarikini ve kullandığınız cihazların çalışıp çalışmadığının kontrolünü yapınız, ya da yetkililere durumunuzu bildirerek tedbir alınız.