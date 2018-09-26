Haber: Aysun BEYKOZ

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bağlı İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı TRSM’nin 10. Yıl Kutlama Töreni, Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Milletvekili Arzu Aydın, T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Alper Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve Bakanlık yöneticileri ile Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Öğrt. Üyesi Muhammed Emin Demirkol'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Törenden sonra sergi alanı gezilerek Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nin çalışmaları hakkında bilgi verildi.