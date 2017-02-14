Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Belediye Meclisi Şubat Ayı 2. Oturumu'nda görülen Türkiye Gençlik Vakfı ile Bolu Belediyesi ile arasında düzenlenen maddeye CHP Grubu karşı çıktı. Bolu Belediyesi Meclisi CHP Üyesi Erhan Beykoz "Eğer bu maddeye onay verirsek bazı şeylerin önüne geçemeyiz. Bahsettiğimiz derneğe maddi ve arazi açısından yardım istendiğinde etmemiz gerekecek. Bu bizden götürür. Aynı zamanda bu derneğe böyle bir hak tanıdığımız zaman diğer sivil toplum kuruluşları da bizden aynı hakları isteyebilir. Bunları düşünerek hareket etmemiz gerekir" ifadelerini kullandı.

Bu konuşmadan sonra oylanan madde, oy çokluğu ile meclisten geçti.