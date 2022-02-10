Onur Ustaoğlu’nun yazısını Merve Yıldırım seslendirdi





Haber: Ceylan Beykoz

Gazetemizde 10 yılı aşkın süredir “Konuşan Yazılar” adlı köşesinde, köşe yazarlığı yapan Onur Ustaoğlu, köşe yazıları kaleme alırken bir de görme engelli dinleyiciler için yazıları farklı kişiler tarafından seslendiriliyor. Köşe yazılarında birçok farkındalık yaratan konuya değinen Ustaoğlu’nun bu hafta ki köşe yazısını FOX TV’de yayımlanan ‘Benden Söylemesi’ adlı programın sunuculuğunu yapan Merve Yıldırım yaptı. Yıllarca Gazetecilik yapan ve şuanda da magazin programı sunan Merve Yıldırım, Ustaoğlu’nun ‘Bir Yazıda bana eşlik eder misin?’ sorusuna, ‘zevkle seslendiririm’ diyerek köşe yazarımızı kırmadı.

Öte yandan Yıldırım, Pazar günü saat 14.00’da yayınlanacak olan ‘Benden Söylemesi’ programında Onur Ustaoğlu’ndan ve yazılarından bahsedeceğinin altını çizdi.

“KONUŞAN YAZI UYGULAMASINI ANLATTIM”

Köşe Yazarımız Ustaoğlu bu teklifi yapmadan önce Merve Yıldırım’a, “Konuşan Yazılar” adlı köşesinden şöyle bahsetti; “senelerden beri engelleri anlatarak aşmak için yazdığım bu yazıları görme yetersizliği olanlar için, gönüllü arkadaşlarımızla yaptığımız konuşan yazı uygulamasını anlattım. Son yıllarda insanların hayatına her anlamda dokunabilmek için Bolçi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğiyle birlikte yaptığımız örnek projeyi, yani bu yazılardan elde ettiğimiz geliri Anadolu’daki kız çocuklarının eğitimine destek vermek için kullandığımızdan da bahsettim.”

“BİR SONRAKİ SESLENDİRMEDE GÖRÜŞMEK ÜMİDİYLE DİYELİM”

Köşe yazısını seslendirmesinin ardından Merve Yıldırım, “Sevgili Arkadaşlar dilerim ki sesimi beğenirsiniz ve okumak anlamak adına sizlere destek olabilmişimdir. Bende Onur Ustaoğlu’na çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlerle beni buluşturduğu için. Bir sonraki seslendirmede görüşmek ümidiyle diyelim. Sevgi ve saygıyla kalın”ifadelerini kullandı.

“ENGELLERİN OLMADIĞI DAHA ÖZGÜR BİR ÜLKEDE YAŞAYABİLİRİZ”

Merve Yıldırım’ın seslendirmesiyle yayına girecek olan bu yazıda Onur Ustaoğlu sevincini de şu sözlerle paylaştı; “Bugün bu satırları yazarken her zamankinden biraz daha heyecanlıyım. Çünkü mikrofonun başında bu satırlara bu hafta sesiyle can veren Fox TV’nin en başarılı ve en güzel habercilerinden biri yani sevgili ‘Merve Yıldırım’ var”