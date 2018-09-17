Özel Fatma Hatun Hastanesi hekim kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Alev Uygun Akaltun, Özel Fatma Hatun Hastanesinde hasta kabulüne başladı.

Haber: BMA

Sağlık alanında birçok branşta hizmet veren ve sahip olduğu hekim kadrosuyla bölgenin en güçlü hastaneleri arasında yer alan Özel Fatma Hatun Hastanesi hekim kadrosuna Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Alev uygun Akaltun’u da kattı.

1983 yılında Ankara’da doğan ve 2008 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Op. Dr. Alev Uygun Akaltun, ihtisasını 2014 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda tamamladı. 2014-2016 yılları Tokat Reşadiye Devlet Hastanesi’nde, 2016-2018 yılları arasında Karaman Devlet Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olarak görev yaptı. Op. Dr. Alev Uygun Akaltun, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Özel Fatma Hatun Hastanesi Kadın ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Alev Uygun Akaltun, normal vajinal doğum, ağrısız vajinal doğum, sezaryan, riskli gebelik, kapalı ameliyatlar (Laparoskopik), infertilite (Kısırlık), aşılama, myom ameliyatları, kistler, rahim sarkması gibi sağlık sorunları konusunda hastalarına hizmet verecektir.