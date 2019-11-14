Operasyon Batman’a uzandı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Operasyonun önceki günkü ayağında Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmış FETÖ’cülere operasyon gerçekleştirmiş ve 11 şüpheliyi yakalayarak gözaltına almıştı. Operasyon dünde devam etti. Operasyonun ikinci dalgasında, Batman İl Jandarma Komutanlığı Personel Şube Müdürü’nün açığa alındığı kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre Bolu merkezli operasyonda il sayısı 10’a yükseldi. FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon kapsamında ankesörlü telefonlardan ardışık arama yaptığı belirlenen Batman İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Personel Şube Müdürü Yüzbaşı M.T. gözaltına alınarak Bolu’ya getirildi. Yüzbaşı M.T.’nin gözaltına alınmasının ardından ayrıca açığa alındığı açıklandı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

11 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü, örgütün "Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefon aracılığıyla birbirleriyle irtibat kurdukları öne sürülen muvazzaf askeri personel ile örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı belirlenen sivillerin aralarında bulunduğu iddiasıyla yakalanan 11 kişiin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Emrah A, Mehmet I, Nail K, Özcan K, Ramazan G, Volkan Y, Nurettin K, Serdar Ö, Sait A, Elif Ö. ile Ayşe Y. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldü. Polis ekipleri, aynı soruşturma kapsamında firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.