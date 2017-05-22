Haber; Kasım Şahin

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 27 şüpheli için Sinop, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Bolu, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Konya, Osmaniye, Samsun ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sinop Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda çeşitli meslek gruplarına mensup 19 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülürken, operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen diğer şüphelilerin arandığı belirtildi.