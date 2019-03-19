Operasyonda 30 silah ele geçirildi

Haber: Kasım Şahin

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 01 Kasım 2018 ile 28 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, değişik olaylarda kullanılan ve yapılan uygulamalarda değişik marka ve modellerde toplam 18 adet kurusıkı tabanca, 9 adet av tüfeği ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen tabanca ve tüfeklerle ilgili olarak adli ve idari işlemler yapılırken Emniyet’ten yapılan açıklamada, “Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarımız aralıksız devam etmekle birlikte, vatandaşlarımızdan gelen öneri, şikayet ve ihbarlar gecikmeksizin değerlendirmeye alınmaktadır” denildi.