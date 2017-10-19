Haber; Aysun Beykoz

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik soruşturmalar devam ediyor. Bu kapsamda örgüte üye olmak suçundan muvazzaf durumdaki 3 üsteğmen, 1 teğmen, 25 astsubay ve ihraç durumdaki 1 üsteğmen ile 1 araştırma görevlisi doktor olmak üzere 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Karar sonrasında Kocaeli merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Kahramanmaraş, Elazığ, Aksaray, Trabzon, Sinop, Bolu, Kırklareli, Ağrı ve Tokat illerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

14 ilde yapılan operasyonların Bolu ayağında ise iki kişinin polis ekiplerince gözaltına alınarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne teslimi edildiği öğrenildi. Kimlikleri açıklanmayan zanlıların birkaç gün içerisinde adliyeye sevk edileceği bildirildi.