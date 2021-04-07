Operasyonların arkası kesilmiyor

Aralarında ilimiz Bolu’nun da bulunduğu Bitlis merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonların arkası kesilmiyor

Haber: N. Halid Altundal

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Ankesör/büfe ardışık arama kaydı bulunan, örgütün mahrem sorumluları ile irtibatı olan ve örgütte hiyerarşik konumda yer alanlar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Bitlis'te 10, Isparta'da 3, Ankara'da 5, Bursa ve Kocaeli'nde 2'şer, Sivas, Kahramanmaraş, Batman, Trabzon, Adana, Ağrı, Hakkari, Bolu, İstanbul, İzmir, Çanakkale ve Elazığ'da da birer olmak üzere 34 şüphelinin yakalanması için operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021, 09:10
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