Haber: Semih BAYKAL

FETÖ / PDY Soruşturması kapsamında Bolu polisi operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yine başarılı bir operasyona imza attı. Bolu merkezli yapılan operasyonda Ankara, İstanbul, Kocaeli’nde, örgütün gizli haberleşme ağı olan ‘Bylock’ kullandıkları iddia edilen 9 kişi için yakalama kararı çıkarıldı. Polisler, farklı meslek gruplarında çalışan 9 kişiden, 6’sını gözaltına aldı..

Gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenilirken, kalan 3 kişi için yakalama çalışmaları devam ediyor.