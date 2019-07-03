Operatörlüğü bıraktı uyuşturucu işine girdi

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 üzerinde yaptığı yol uygulamasında bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 52 gram skunk, 61 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirdi.

Hapları Doğu illerinden alıp İstanbul ilinde satmak üzere yola çıkan sürücü M.S., Bolu’da narkotik ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. M.S.’nin gerçek mesleğinin kepçe operatörlüğü yaptığı, kazancının az olması nedeniyle uyuşturucu ticareti işine girdiği iddia edildi. Narkotik şubesinde ifadesi alınan M.S., uyuşturucu ticareti yapmak suçundan savcılığa sevk edildi.