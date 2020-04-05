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Optisyen Aydan Çıracı’dan önemli uyarı

Tüm dünyada hızla yayılan ve derin bir endişe uyandıran corona virüsüne karşı önlemler ve korunma yöntemleri üzerinde bilgilendirmeler yapılırken uzmanlardan bir uyarıda gözlere geldi. Çıracı Optik sahibi Optisyen Aydan Çıracı’da açıklamada bulundu.

Optisyen Aydan Çıracı’dan önemli uyarı

Haber: Aysun Beykoz

 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Banu Açıkalın, NTV canlı yayınında virüsten korunma yöntemlerini sıraladı. Açıkalın, "Gözlük kullanın, bu süreçte kontakt lensten zaruri durumlar dışında uzak durun. Gözlükleri de kolonya ile temizlemeyin" dedi.

Konuyla ilgili görüşünü aldığımız Optisyen Aydan Çıracı " Gözler, virüsün vücuda girmesinde önemli yol oluşturmaktadır,  viral enfeksiyonlar vücuda mukozalardan girer, yüzde en önemli mukoza alanı gözlerdir. Lens yerine gözlük kullanımı, gözlüklerin dezenfektasyonu ve maskeyle birlikte  koruyucu gözlük kullanımı önem taşıyor " dedi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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