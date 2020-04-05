Optisyen Aydan Çıracı’dan önemli uyarı

Haber: Aysun Beykoz

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Banu Açıkalın, NTV canlı yayınında virüsten korunma yöntemlerini sıraladı. Açıkalın, "Gözlük kullanın, bu süreçte kontakt lensten zaruri durumlar dışında uzak durun. Gözlükleri de kolonya ile temizlemeyin" dedi.

Konuyla ilgili görüşünü aldığımız Optisyen Aydan Çıracı " Gözler, virüsün vücuda girmesinde önemli yol oluşturmaktadır, viral enfeksiyonlar vücuda mukozalardan girer, yüzde en önemli mukoza alanı gözlerdir. Lens yerine gözlük kullanımı, gözlüklerin dezenfektasyonu ve maskeyle birlikte koruyucu gözlük kullanımı önem taşıyor " dedi.