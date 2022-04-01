OR-KOOP’tan Bakan Kirişçi’ye ziyaret



Haber: C. Kutay Aykan

S.S Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Cafer Yüksel, Genel Müdürü Erdem Kaplan, Genel Başkan Yardımcıları İdris Şenel, Ahmet Çetiner, Hamdi Kaplan, Geçtiğimiz aylarda Tarım ve Orman Bakanı olarak atanan Prof. Dr. Vahit Kirişçi’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yapılan ziyarette hem Bolu’yu temsilen hem de Türkiye’de ki ormancıları temsil eden İdris Şenel, yoğun kar yağışı altında kalan Bolu ve çevresindeki orman yollarının açılmasının talebini Bakan Kirişçi’ye aktardı. Öte yandan orman kesim süresinin, ormanlarda kar olduğundan dolayı ormancıların giriş yapmadığını ve bu sürenin uzatılmasını dile getirdi.

Orman köylüsünün durumu ve ormancılık çalışmaları hakkında bilgiler sunularak verimli geçen görüşmeye Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Nihat Pakdil katıldı.