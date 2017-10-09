Haber: Kasım ŞAHİN

Çocukluk yıllarında Almanya’ya giden ve burada öğrenimi sürdürerek Yüksek Maden Mühendisi olduktan sonra bu ülkede görev yap Oral Yılmaz, geçirdiği o dönemleri romanlaştırdı ve tüm gerçeklikleri, tüm yaşanmışlıkları o romana aktardı. Gerçek olayları çıkarttığı ilk romanında yazan Yılmaz; Oğlum Nerede? Anı-Roman’ın ön sözünde de şu görüşlere yer verdi.

1960’lı yılların başından itibaren Türk işçileri kafileler halinde Avrupa’ya, özellikle Almanya’ya giderken, bazı Alman maden şirketleri, mühendis yetiştireceğiz sloganıyla, özellikle Zonguldak bölgesinden, ortaokul mezunu, 14-16 yaş grubundaki çocuklara talip olmuş ve 1963 yılı itibariyle yüzlerce Türk çocuğu ailelerinden alınıp Ruhr Havzası’nda yurtlara ve Pestalozzi Köyleri diye adlandırılan bölgelerde Alman ailelerinin yanlarına yerleştirilmişlerdir. Bu kitap “Dövizsiz Özel Öğrenci” olarak kaderine terk edilen bir çocuğun ve onun nereye gittiğini bile bilmeyen annesinin gerçek hikayesidir.

Annem bana yazdığı ilk mektubunda şöyle diyordu; ”Sen gittikten sonrayarım bıraktığın tereyağını ekmeğine süremedim. Her kahvaltıda masama koydum ve her seferinde, bir lokmasını bile yiyemeden, dolaba kaldırdım.”