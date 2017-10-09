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09 Ekim 2017 Pazartesi
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    • Oral Yılmaz’dan anlamlı bir roman

    Yıllarca Almanya’da yaşayan Yüksek Maden Mühendisi, Yeminli Tercümanlık yapan ve aynı zamanda roman yazarlığına ilk adımın atan Oral Yılmaz, gerçek bir olaydan esinlenerek yazdığı Oğlum nerede? İsimli romanı okurların beğenisine sunuldu.

    09 Ekim 2017 Pazartesi 11:22
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    Oral Yılmaz’dan anlamlı bir roman
    Haber: Kasım ŞAHİN
    Çocukluk yıllarında Almanya’ya giden ve burada öğrenimi sürdürerek Yüksek Maden Mühendisi olduktan sonra bu ülkede görev yap Oral Yılmaz, geçirdiği o dönemleri romanlaştırdı ve tüm gerçeklikleri, tüm yaşanmışlıkları o romana aktardı. Gerçek olayları çıkarttığı ilk romanında yazan Yılmaz;  Oğlum Nerede? Anı-Roman’ın ön sözünde de şu görüşlere yer verdi. 

    1960’lı yılların başından itibaren Türk işçileri kafileler halinde Avrupa’ya, özellikle Almanya’ya giderken, bazı Alman maden şirketleri, mühendis yetiştireceğiz sloganıyla, özellikle Zonguldak bölgesinden, ortaokul mezunu, 14-16 yaş grubundaki çocuklara talip olmuş ve 1963 yılı itibariyle yüzlerce Türk çocuğu ailelerinden alınıp Ruhr Havzası’nda yurtlara ve Pestalozzi Köyleri diye adlandırılan bölgelerde Alman ailelerinin yanlarına yerleştirilmişlerdir. Bu kitap “Dövizsiz Özel Öğrenci” olarak kaderine terk edilen bir çocuğun ve onun nereye gittiğini bile bilmeyen annesinin gerçek hikayesidir.
    Annem bana yazdığı ilk mektubunda şöyle diyordu; ”Sen gittikten sonrayarım bıraktığın tereyağını ekmeğine süremedim. Her kahvaltıda masama koydum ve her seferinde, bir lokmasını bile yiyemeden, dolaba kaldırdım.”

    Anahtar Kelimeler: Yıllarca, Almanya’da, Yaşayan, Yüksek, Maden

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