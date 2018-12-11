Haber: Aysun Beykoz

Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’deki incelemelerin ardından Bolu’nun sorunlarına da eğilen CHP’li Umut Oran, Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı'nda inşaat ısrarı devam etmesini gündeme taşıdı. Doğa harikası olan parkta dağ köşkü, 25 bungalov ve göl gazinosu yapılması için geçen 19 Aralık'ta yapılan ihale, çevrecilerin tepkisi üzerine ihale iptal edilmişti. Üzerinden bir yıl geçmeden bu kez Bolu Belediyesi bungalov ve butik otel yapımına bizzat kendisi başladı. Park, Bolu Belediye Başkanlığı'na 2040 yılına kadar devredilmiş durumda. İnşaata başlanırken, Turistik parkta alkol satış yasağı getirilmesi de dikkat çekti.

CHP'li Umut Oran da konuyu bilgi edinme yasası çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı'na sordu. Oran, şu soruların yanıtlanmasını istedi:

1) Gölcük Tabiat Parkı’nın, Bolu Belediye Başkanlığı’na 2040 yılına kadar devrine ilişkin sözleşmenin içeriği tam olarak nedir?

2) Bolu Belediye Başkanlığının, Gölcük Tabiat Parkı’nı ihale ile 3. Kişi ve kuruluşlara devretmesi aranızda imzaladığınız sözleşmeye aykırılık oluşturmuyor mu?

3) Bolu Belediyesi’nin, Gölcük Tabiat Parkı’nı 19.12.2017 tarihinde 116 bin TL karşılığında Düzceli Kurtuluş Tokcan’a ihale etmesi ile ilgili olarak Bakanlığınız bilgilendirilmiş midir, ihale sözleşmesi bakanlığın onayı dahilinde mi hazırlanmıştı?

4) Bolululardan gelen tepki ve konunun ulusal basına yansıması üzerine söz konusu ihalenin iptal etmesinin ardından Bolu Belediyesi ile herhangi bir yazışmanız oldu mu, oldu ise içeriği nedir?

5) Bolu Belediyesi’nin söz konusu ihalenin iptalinin üzerinden geçen 7-8 ayın ardından Ekim 2018’de bu kez bizzat kendi birimleri aracılığıyla Gölcük Tabiat Parkında büyük bir projeye başladığından haberdar mısınız, halen inşası süren söz konusu projenin Milli Parklar Genel Müdürlüğü biriminiz ile ortaklaşa yapıldığı iddiası doğru mudur?

6) Türkiye’deki herhangi bir Milli Parkta, halen Gölcük Tabiat Parkında yapımı süren 2 bin metrekarelik yerleşim alanını kaplayan 25 bungalov inşası, 19 odalı butik otel, 1,5 kilometre dağ kızağı ve 3 kilometrelik teleferik hattı kurulması vb. görece büyük yapım faaliyeti var mıdır, varsa buralar hangi milli parklardadır?

7) Gölcük Tabiat Parkında, 2 bin metrekarelik yerleşim alanı üzerinde 25 bungalov, 19 odalı butik otel yapılacağı, 1,5 kilometrelik dağ kızağı ve 3 kilometrelik teleferik hattı kurulacağı doğru mudur? Bu kadar yapının tek bir ağaç dahi kesilmeden inşa edilmesi mümkün müdür? 44 bağımsız bölümlük bu görece büyük tesisin biyolojik atık/kanalizasyon giderlerinin göl suyuna karışması nasıl önlenecek, hangi önlemler alındı/alınacak?

8) İnşa edilecek toplam 44 odalık bu ahşap ev/odalar, halkın kullanımına hangi koşullarda sunulacak?

9) Gölcük Tabiat Parkında uzun yıllardır vatandaşa hizmet sunan Gazelle Restoranda kısa zaman önce başlatılan alkol yasağının gerekçesi nedir? Yabancı turistlerin de uğrak yeri olan bu restoranda yıllardır sunulan alkollü içki servisinin yasaklanması talimatını siz mi verdiniz?

10) Gölcük Tabiat Parkında, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün (9. Bölge Müdürlüğü) herhangi bir denetim, incelemesi olmuş mudur; denetim yapıldıysa her birisinin sonucu-raporu-yapılan işlemleri nelerdir?