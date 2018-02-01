Haber: Kasım ŞAHİN

İki gündür Ankara’da bulunan Bolu Belediye Başkan yardımcısı İhsan Ağcan, Atatürk Anıtı karşısında bulunan eski adliye sarayının Kent Müzesi olarak kullanacağının müjdesini verdi. Ağcan, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada eski adliye sarayının kent müzesi olduğunun kararının Başbakanlıktan geçtiğinin müjdesini verdi.

Bolu Belediye Başkanının yıllardır peşinden koştuğu ve eski adliye sarayının kent müzesi olması için çaba harcaması nihayet meyvesini verdi ve Başbakanlık eski adliye binasının Bolu Belediyesine tahsisini onayladı. Bu kararın ardından eski adliye binasının yeni adliye binasının taşınmasının ardından bina Kent Müzesi haline dönüştürülecek ve belediyenin bünyesinde bulunan birçok tarihe eser bundan böyle bu binada sergilenecek. Eski Adliye bir ana bina (3.452 m2 kapalı alan ) ve bir ek binadan (800 m2 kapalı alan) teşekkül etmekte.