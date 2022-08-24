ORBİS anlatıldı

Haber: Süleyman Kurt

Daire Başkan Yardımcısı Hamdi Kaptanoğlu başkanlığında düzenlenen toplantılara Bölge Müdür Yardımcısı Halis Belen, Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürü İlhan Keleş, işletme müdürleri, Kadastro Mülkiyet Dairesi Başkanlığında görevli personel, 14 orman işletme müdürlüğünde görevli işletme müdür yardımcıları ve İşletme Şefleri ile mühendisler katıldı.

Toplantılarda, kadastro ve mülkiyet mevzuatı, kadastro çalışmaları esnasında dikkat edilecek hususlar ve ORBİS sisteminde veri girişi konularında mevzuat yönüyle izlenmesi gereken konularda denetim ve bilgilendirmeler yapıldı.