Haber: Kasım Şahin Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından göz altına alınan 2. Komando Tugayı'nda görev yapan başçavuş A.K, uzman onbaşı Ö.K önce ki gün FETÖ / PDY kapsamında "Bylock" sistemini kullandıkları gerekçesi ile göz altına alındı. Göz altına alınan iki ordu mensubu TEM Şubesi'nde ifadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında savcılığa sevk edilen A.K ile Ö.K tutuklanma talebi ile mahkemeye gönderildi. Mahkeme her iki zanlının da adli kontrol şartı ile ve yurt dışına çıkış yasağı konmasıyla serbest bırakıldı.

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