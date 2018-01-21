Haber: Semih Baykal

Suriye’nin Kuzeybatısında yer alan Afrin bölgesine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, terör örgütlerine karşı Zeytin Dalı Harekatı başlatıldı. Bu kapsamda şu ana kadar PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri tarafından kullanılan sığınak, barınak, mühimmat deposu vb. 153 hedef ateş altına alındı. Ayrıca Afrin bölgesine giren Özgür Suriye Ordusu, karadan geniş kapsamlı operasyon başlattı. Askeri kaynaklar, TSK tanklarının ÖSO güçlerine destek verdiğini belirtti. Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay’da sosyal medya hesabından Türk silahlı Kuvvetlerine yayınladığı mesajşa dua etti. Doğanay; “ Zeytin Dalı Harekatı azim ve kararlılıkla devam ediyor. Rabbim; adını Resulü’nün isminden alan Ordumuzu muzaffer ve muhafaza eyle. Bedir ve Uhud’da Resülüne ve ordusuna yardım ettiğin gibi yardım eyle, güç ver, galip gelmelerini nasib eyle(Amin)” dedi.