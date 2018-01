Haber: Ceylan Beykoz

ADD’den operasyonlarla ilgili şu açıklama yapıldı; “Ordumuzun Afrin harekatında göstermekte olduğu başarı hepimizin gururudur. Suriye konusunda mevcut siyasi iradenin izleye geldiği yanlış politikalar; ordumuzu, Suriye’de bir kez daha yeni bir cephede savaşmak zorunda bırakmıştır. Afrin harekatında ordumuzun başarılı olması ve bu harekatın mümkün olan en az zaiyatla sonuçlanması biz Atatürkçülerin temel arzusudur. Ülkemiz çıkarlarına yönelik olarak terörist gruplarla her yerde ve her zaman mücadele edilmesi gerektiği inancındayız. Mevcut siyasi iradenin Suriye politikasındaki yanlışlıkların bir an önce düzeltilerek Esad rejimi ile ülkemiz çıkarlarına yönelik işbirliği içinde olması da bu doğrultuda büyük önem taşımaktadır. Emperyalist politikaların başarılı olmaması için sınırlarımızda konuşlanan teröristlerin ortadan kaldırılması ve Esad rejimi ile işbirliği, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu aşamadaki önceliğidir.”

“AFRİN HAREKATINI “MECBURİ” KILMAKTADIR”

Açıklamasının devamında ADD; “ABD’nin Orta Doğuda emperyalist çıkarlarına ve politikalarına karşı uyanık olmalıyız. Afrin harekatı bir kez daha ABD’nin gerçek yüzünü ortaya koymuştur. Afrin harekatının başarısından kuşku duymuyoruz ancak dış politikada sürekli yalpalayan mevcut siyasi irade Afrin harekatı için uluslararası platformda doğru adımları atabilmelidir. PKK/YPG gibi terör örgütlerinin ABD tarafından silahlandırılıyor olması BM Sözleşmesi’nin 51. Maddesi kapsamında Afrin harekatını “mecburi” kılmaktadır. Bu mecburiyet halinin oluşmasında AKP’nin yanlışlıkları ve mezhepçi politikalar temelli ihmalleri, göz ardı edilmemelidir. Mevcut siyasi irade, Afrin harekatının uluslararası alandaki meşruiyetini sorgulatmamak için Suriye rejimi ile iletişim kanallarını açık tutmalıdır. Türkiye’nin meşru müdafaa hakkını uluslararası alanda iyi anlatmalıyız.”

“SİYASİ İRADENİN YANLIŞ POLİTİKALARINA HEBA EDİLMEMELİDİR”

Son olarak ADD yönetimi; “Suriye’nin toprak bütünlüğünü her platformda vurgulamamız büyük önem taşımaktadır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti toplantıya çağırmalıdır. Çünkü BM’ye üye olan ülkemizin terörizm ile mücadelesi söz konusudur. Kahraman ordumuzun başarısı ve gayreti mevcut siyasi iradenin yanlış politikalarına heba edilmemelidir” diye açıkladılar.