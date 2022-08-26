Örencik köyü, kurul kararına tepki gösterdi

Haber: Uğur Balaban

Çıkan saha olayları sonrası maçın hakem tarafından tatil edilmesinden sonra toplanan kurul, maçın baştan oynanmasına karar verdi. Örencik köyü ise kurulun bu kararına değişik bir yöntemle karşılık verdi. Tekrarlanmasına karar verilen Tekkedere müsabakasında sahaya çıkarak rakibine çiçek verdi. Ardından müsabakayı oynamayarak centilmence turnuvadan çekildi.

TURNUVANIN FAVORİSİYDİLER

Turnuvanın favori ekiplerinden olan Örencik köyü turnuva boyunca tüm müsabakaları kazanmayı başardı. Grubundan namağlup lider çıkan Örencik, 2. turda da rakibini geçerek çeyrek finale yükseldi.

2-1 galip olduğu müsabakanın kaldığı yerden, aynı skorla oynanmasını bekleyen Örencik köyü bu karara centilmence tepki göstererek turnuvadan çekilmeyi seçti.

Konu ile ilgili Bolu Gündem spor servisine açıklamalarda bulunan takım antrenörü Kemal Can Fidan ve Yönetim Kurulu üyesi Kenan Yerlikaya yaşanan süreci ve tepkilerini şu sözlerle ifade etti;

FİDAN “GÖNÜLLERİN ŞAMPİYONU ÖRENCİK KÖYÜ OLDU”

Örencik Köyü Antrenörü Kemal Can Fidan yaptığı açıklamada ”Böyle turnuvalarda biz ailecek köylümüzle bütün taraftar olarak güzel bir aktivite de oldu bunun yanı sıra. Yani biz bu tür turnuvalardan gayet çok memnunduk açıkçası. Komiteye karşı bir tepkimiz oldu ister istemez. Çünkü beklemediğimiz bir kural uygulandı. Bunun yanı sıra demek istediğim şey şu. Biz orada dostça amacımız dostluktan başka bir şey değilken bize karşı bir komiteden bir şey sezdik açıkçası köylü olarak. Bir de karşı taraf tutulması gibi yani bunlar komitede savunmamızın dahi yapılmaması gibi. Ama turnuvadaki performansımız ve oynadığımız oyunla, gönüllerin şampiyonu olduk” ifadelerini kullandı.

YERLİKAYA “BİZİM HİÇ BİR ŞEKİLDE SAVUNMAMIZ ALINMADI”

Örencik Köyü Yönetim Kurulu üyesi Kenan Yerlikaya’da kurul kararına karşı neden tepki gösterdikleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yerlikaya açıklamasında “Tabii ki her köyün muhtarı kurulda olabilir. Olma hakkı da vardır. Biz bundan yana herhangi bir sıkıntımız yok ama şimdi Muhtarlar Derneği'ne öncelikle gidilip de iki taraf muhtarının da kurula girmeyecek denilip de orada rakip takımın muhtarının kurula alınıp da bizim muhtarımızın, bizim mülk amirimizin kurula alınmaması yani orada bizde tepki uyandırdı. Ya ikisi de alınır, herkes sunması gerekenleri sunar ya da iki taraf da alınmaz. Yönetimde, tahkim kurulda hangi köy muhtarları varsa alınan karara saygı duyulur. Herkes yapacağı işi bilir yani” şeklinde konuştu.

Yerlikaya’ya sorulan soruda “Diyorsunuz ki Tekkedere Köyü'nün muhtarı. Kurula girilmeyeceğini bilmesine rağmen gidip kuruldaki o karar anına girdi. Örencik köyü muhtarı kurula alınmadı. Hiçbir şekilde savunmanız alınmadı. Sizin de tepkiniz biraz bununla alakalı değil mi? Sorusunu Yönetim Kurulu üyesi Kenan Yerlikaya şu şekilde cevapladı;

“Birazcık da tepkimiz buna tabii. Yani köy halkı olarak biz gerçekten hani bu şekilde olmasına üzgünüz. Hiç yoktan bir açıklama yapsaydık. Keşke yine elenecekmişiz, elenseydik. Yani diskalifiye olacakmışız, olsaydık. Hiç yoktan hani içimizde şey kalmazdı yani. Sıkıntı kalmazdı. Şimdi diyorlar yani hani ben muhtarımızın bu şekilde bir insan olduğunu düşünmüyorum. O da ticaretten gelmiş bir insan. Neymiş? Diyorlar işte muhtarımız hakkında. Zaten Örencik muhtarı kendini haksız gösteriyor. Yani kesinlikle böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. O da sormuşlardır. Yani bu turnuvada suç kimde? Ya bizde de suç vardır demiştir diye düşünüyorum. Sakın ha kesinlikle ben muhtarımıza bu şekilde hani bir şey düşündüğünü düşünmüyorum yani. Bizim kimseden korkumuz yok. Çok şükür ve bütün köylerde yeneceğimize bu kupayı da alacağımıza biz inanıyorduk zaten. Ama burada baktık ki olaylar başka yerlere taşınıyor. Husumetler artacak. Yani köyler arası daha farklı şeyler olacak. O yüzden hani fazla kavga dövüş olmasın, dostluk, kardeşlik olsun. Çünkü bir rakip takımda da benim iki üç tane arkadaşım var oynayan yani. Hani devamlı konuşuyoruz, muhabbetimiz var. Yani bizim kesinlikle hani tekkeyle veya herhangi bir köyde futbolcu kardeşlerimizle veya köylüleriyle bir sıkıntımız yok. Bizim sadece çekilme amacımız bu olay burada kapansın. Kimse kimseyle kavga etmesin. Çünkü yani biliyoruz. Biz o maç oynansaydı tekrar bir arbede yaşanacaktı, bir olumsuzluk yaşanacaktı. Sırf bunun Önüne geçmek için biz bu şekilde bir karar aldık. Ve artık da bundan sonra katılmayacağız hiçbir şekilde. Gelecek yıl katılırsak eğer hani daha güvenlik açısından daha kapsamlı bir şekilde olursa ve bu işin içinde muhtarların olmadığı, futboldan anlayan insanlarla birlikte bir yönetim kurulu kurulursa bağımsız bir kurul kurulursa bu şekilde olursa köyümüzün adını duyurmak için katılmak istiyoruz ama bu şekilde olursa da katılmak istemiyoruz.”