Haber: Aysun Beykoz

Kurulan stant da hasta ve hasta yakınlarına Organ Bağışının önemi anlatıldı. Hemşireler, standda bilgi almak isteyen hasta ve hasta yakınlarıyla ilgilenirken aynı zamanda öncülük etmek amacıyla kendileri de organ bağışında bulundular. Bu davranışlarıyla örnek olan hemşireler, hasta ve hasta yakınlarının takdirini topladı. Organ Bağışının önemi ve detayları hakkında bilgi alan ve hemşirelerimizin bağışı sonrasında geleceğe umut olmak isteyen birçok vatandaş da “Organ Bağışı standında” bağışta bulundu. Organ Bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar, 9 Kasım’a kadar İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açık olacak standa başvurup organ bağışında bulunabilirler.