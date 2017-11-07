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07 Kasım 2017 Salı
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    • Organ bağışı ile geleceğe umut olun

    Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 03 – 09 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle “Organ Bağışı Standı” kuruldu.

    07 Kasım 2017 Salı 10:33
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    Organ bağışı ile geleceğe umut olun

    Haber: Aysun Beykoz

    Kurulan stant da hasta ve hasta yakınlarına Organ Bağışının önemi anlatıldı. Hemşireler, standda bilgi almak isteyen hasta ve hasta yakınlarıyla ilgilenirken aynı zamanda öncülük etmek amacıyla kendileri de organ bağışında bulundular. Bu davranışlarıyla örnek olan hemşireler, hasta ve hasta yakınlarının takdirini topladı. Organ Bağışının önemi ve detayları hakkında bilgi alan ve hemşirelerimizin bağışı sonrasında geleceğe umut olmak isteyen birçok vatandaş da “Organ Bağışı standında” bağışta bulundu.  Organ Bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar, 9 Kasım’a kadar İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açık olacak standa başvurup organ bağışında bulunabilirler. 

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İli, Kamu, Hastaneleri, Birliği

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