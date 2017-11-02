Özel Haber: Semih BAYKAL

İlimiz Kıbrıscık ilçesinde faaliyet gösteren Kıbrıscık Tarımsal Kooperatifi, beklemediği bir ceza ile karşı karşıya kaldı. Edinilen bilgiye göre, ilçede aktif bir şekilde faaliyet gösteren Kıbrıscık Tarımsal Kooperatifi, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü müfettişleri tarafından denetime geldi. Kooperatifin Karadoğan mevkiinde kullandığı depolama alanında da yapılan denetimlerde ise işlenmemiş 2 traktör gübrenin kapalı odalarda tutulması yerine açık toprak alanda depolanması, çevre şehircilik müdürlüğünün elemanları tarafından görüldü.

Yapılan denetimler sonrası kooperatifin içeri alacağız, mecburen burada kaldı ricası kabul edilmedi. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü elemanları tarafından yapılan denetimde ‘Çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir’ kararına esas olarak ‘Koku oluşması beklenen depolama sahaları da dahil işleme tesisleri kapalı odalar içine yerleştirilecektir’ taahhüt edilmesine rağmen, işlenmemiş olan ham gübrenin açık alan toprak üzerinde depolanması sonrası ceza kesildi. Türkiye’de ilk olan ve Kıbrıscık çevresine hizmet ederek doğayı koruyan kooperatif Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, kooperatife işlenmemiş gübreyi açık alanda depoladığı için 21 bin 235 TL para cezası kesildi. Ekonomik olarak zor günler yaşayan, buna rağmen doğaya hizmet eden kooperatif in mahkemeye gidip gitmeyeceği bilinmiyor.