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27 Aralık 2017 Çarşamba
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    • Organik Tarımın Yarınları Çocuklar

    Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın "Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi" kapsamında Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ilimizdeki çeşitli okullarda “Organik Tarım Eğitimi” verdi.

    27 Aralık 2017 Çarşamba 14:00
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    Organik Tarımın Yarınları Çocuklar

    Haber: Semih BAYKAL

    Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından desteklenerek koordine edilen "Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi" kapsamında, Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce Abant İlkokulu, Sakarya İlkokulu ve Bolu Anadolu Lisesi öğrencilerine "Organik Tarım Eğitimi" verildi. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü İsmail Altıntaş ve teknik personelin gerçekleştirdiği eğitimlere öğrencilerin büyük ilgi gösterirken, 300 öğrenciye erişim sağlandı. Eğitimlerde öğrencilere, üretiminde kimyasal ilaç ve gübrelerin kullanılmadığı, çevreye ve insan sağlığına saygılı, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü, nihai ürünü sertifikalı olan organik tarım sisteminin insan, çevre ve hayvan sağlığı üzerindeki etkileri hakkında bilgi verildi. Organik tarım ve organik gıdalar hakkında anlatılan bilgilerle organik tarımda tüketici logo bilinci ile gıda güvenliği açısından tüketici bilincinin oluşturulması konularında bilgiler aktarıldı. % 100 doğal, hormonsuz, arılı, hakiki, yerli, köy ürünü, saf, gibi tanımlanan ürünlerin organik ürün anlamına gelmediğini, bu ürünlerin tüketiciye ürün hakkında hiçbir garanti vermeyeceğini, bu nedenle organik ürün satın alırken mutlaka ürünlerin etiketine, logosuna ve organik ürün sertifikasının bulunmasına dikkat edilmesi gerektiği belirtilirken, program sonunda öğrencilere organik tarım logolu USB flash bellek ve kalem hediye edildi.

    Eğitimler hakkında açıklamada bulunan Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fahri Tetik, “Geleceğin stratejik değeri gıda adına, yükselen trend ve aynı zamanda sağlık kozuyla organik tarımın önemini yetişen neslimize aktarabilmek önem arz etmektedir. Bu bağlamda hareket eden Bakanlığımız ve kurumumuz proje dahilinde öğrencilerimize organik tarımın nasıl yapıldığı, organik ürünlerin ayırt edilmesi, sağlımız için önemi gibi hususlarda farkındalık yaratmak adına eğitimler gerçekleştirdi. Bu eğitimlerimiz 2018’de de devam edecek olup geleceğimizin mimarları olan çocuklarımıza organik tarımın önemini aktarabilirsek gelecek adına önemli bir adım atmakla kalmayacak aynı zamanda gelecek adına bir seçenekte sunmuş olacağız” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Gıda, Tarım, Hayvancılık, Bakanlığı’nın, &quot;Organik

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