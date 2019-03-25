Organizasyon bizim işimiz

İlimizde faaliyet gösteren, Düğün Organizasyonu denildiğinde ilk akla gelen Kutlu Davet Organizasyon, Karamanlı Mahallesi Konuralp Caddesinde yenilenen yüzüyle hizmete açıldı.

Organizasyon bizim işimiz

Haber: Esra ÖZTÜRK

Organizatör Serkan Kutlu’nun işletme sahibi olduğu Kutlu Davet Organizasyon, düzenlenen görkemli törenle hizmete girdi.Kutlu Davet Organizasyon’un açılış törenine Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin ve birçok davetli katıldı.

Söz ve nişan organizasyonu, kına organizasyonu, doğum günü organizasyonu, hastane yeni doğan süslemeleri, mezuniyet geceleri, evlilik teklifi, balon süslemeleri, Mobil sahne, Kurumsal yemek ve davetler, Açılış kokteyl ve davet organizasyonu, Mekan süsleme gibi hizmetleri sunuyor.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2019, 11:48
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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