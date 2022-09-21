Örgüt bağlantısı araştırılıyor

Haber: Okay Özcan

Geçtiğimiz gece Gerede – Cankurtaran mevkiinde iddialara göre, ormanlık alanda ateş yaktıktan sonra araçlarına binerek uzaklaşan Mardin Nusaybin nüfusuna kayıtlı 2 kişi, polis ve jandarma ekiplerinin takibi sonucu yol üzerinde durdurulmuş ve ifadeleri alınmak üzere Jandarma karakoluna götürülmüştü. Çıkan küçük çaplı yangın ise ağaçlara sirayet etmeden Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürülmüştü.

ÖRGÜT BAĞLANTILARI SORGULANIYOR

Olay yerinin Ankara Çamlıdere sınırları içerisinde olduğu için 2 kişi Çamlıdere Jandarma Karakoluna teslim edilmişti. Şüphelilerin örgüt bağlantısının olup olmadığı araştırılmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildiği öğrenildi.