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30 Mart 2018 Cuma
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    • Örgüt mensuplarını kadroya aldırmış

    FETÖ/PDY kapsamında silahlı terör üyesi olmak, silahlı terör örgütüne yardım etmek suçlamasıyla hakkında dava açılan ancak firari durumda bulunan AİBÜ eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kenan Gümüştekin’in, örgüt mensuplarını üniversite kadrosuna aldığı ve kendilerinden olmayanlara da baskı ve tehdit uyguladığı gerekçeli kararda resmen açıklandı.

    30 Mart 2018 Cuma 11:03
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    Örgüt mensuplarını kadroya aldırmış

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Bolu Ağır Ceza Mahkemesinin akademisyenler hakkında yayınladığı gerekçeli kararda AİBÜ eski Rektör Yardımcısı Kenan Gümüştekin’in hakkında verilen karar ortaya çıktı. İşte o karar; Şüpheli Kenan GÜMÜŞTEKİN hakkında; kullandığı 0 533 772 13 56 numaralı hattı üzerinde Bylock tespitinin yapıldığı, FETÖ/PDY örgütü ile olan irtibatlarına ilişkin olarak  A.İ.B.Ü. Rektörlüğünün araştırma raporunda aleyhe tespitlerin bulunduğu gibi Yaşar DAĞISTAN, Gülali AKTAŞ, Abdullah DEMİRHAN, Mustafa ŞİT, Mustafa ERKOÇOĞLU, Şirzat ÇOĞALGİL’İn aleyhe beyanlarının yer aldığı ve kamu görevinden çıkarıldığı, ayrıca dosya kapsamında beyanları alınan Yahya Mustafa KESKİN, Ali Akçahan GEPDİREMEN, Bülent DURAN,Cabir TERZİOĞLU, Hasan KOÇOĞLU, Mücahide Esra KOÇOĞLU, Erkan KILINÇ, Kübra ÇELİK,  Özlem KONUKÇU, Erdal BEKİROĞLU, Bayram ÇÖREKÇİ, Ertuğrul KARĞI, Mehmet Fatih ÖZLÜ,  Serkan ÖZTÜRK, Tülay ÖZLÜ,  Mücahit ERDOĞDU ve Serkan ÖZMARKA’nın aleyhe beyanlarının  bulunduğu, MASAK raporunda şüpheli işlem ve hareketlerin tespit edildiği, aktif Bankasya hesabının bulunduğu,  bankaya destek olmak amacıyla 06.02.2014 tarihinde 20.000 TL ve 05.09.2014 tarihinde İşbankasından 50.000 TL kredi çekerek Bankasyaya yatırdığı, kızını örgüt ile iltisaklı Özel Fatih Kolejine gönderdiği, yapılan aramalarda Fetullah GÜLEN’ e ait şiirlerin yer aldığı kasetin ele geçirildiği, Gerek dosya kapsamındaki ifadeler ve gerekse tespit edilen deliller karşısında şüpheli Kenan GÜMÜŞTEKİN’ in Mehmet YAZICI  ile birlikte hareket ederek örgüt mensuplarının kadroya alınması hususunda çalışmalar yaptığı ve çok sayıda şüpheliyi üniversitede kadroya geçmesi konusunda yardımcı olduğu,  Rektörlük seçimlerinde paralel örgütün desteklediği adayların kazanmasını sağlayarak üniversite yönetimi nezninde de güç odağı haline geldiği, kendilerinden olmayan öğretim üyelerine yönelik olarak da baskı ve tehdit eylemlerinin olduğunun dosyalara yansıyan bilgilerden olduğu, bu kapsamda tanık Erkan KILINÇ' a yönelik mobing, kasten yaralama ve tehdit eylemleri ile ilgili adli dosyaların da bulunduğu, dini sohbet adı altındaki toplantıları Mehmet YAZICI ile birlikte organize ederek himmet-bağış etkinliklerinin de baş aktörlerinden olduğu, şüphelinin konumu ve etkinliği itibariyle örgüt içerisinde yönetici konumunda bulunduğunda şüphe olmadığı, bu nedenlerle FETÖ/PDY terör örgütü ile organik bağının TCK nın 314/1 maddesi kapsamında değerlendirilmesinin gerekeceği açıklandı.

    Anahtar Kelimeler: FETÖPDY, Kapsamında, Silahlı, Terör, üyesi

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